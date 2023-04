PSEB Class 8 result 2023 toppers: 8वीं कक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी, जानिए किसने किया टॉप

PSEB Punjab Board Class 8 result 2023, Merit List, toppers and pass percentage: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा शुक्रवार को 8वीं कक्षा के बोर्ड के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी.

पंजाब बोर्ड 8वीं कक्षा के नतीजों की बात करें तो कुल पास प्रतिशत 98.01% रही जिसमें से लड़कियों की पास प्रतिशत 98.68% थो और लड़कों की पास प्रतिशत 97.41% रही. इसके अलावा ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों का पास प्रतिशत 100% रहा.

पंजाब बोर्ड 8वीं कक्षा की परीक्षा में सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 97.88% रहा जबकि गैर-सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 99.12% था. पास प्रतिशत की बात करें तो पंजाब में पठानकोट (99.33 प्रतिशत) सबसे ऊपर रहा. अगर सब्जेक्ट की बात करें तो पंजाबी सब्जेक्ट 99.79% पास प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर रहा.

PSEB Punjab Board Class 8 result 2023 Pass Percentage: पिछले साल के मुकाबले कैसे रहे नतीजे?

पंजाब बोर्ड 8वीं कक्षा की परीक्षा की बात करें तो 2021 का पास प्रतिशत 99.98% था जबकि 2022 में यह 98.25 प्रतिशत रहा और अब 2023 में 98.01% था.

PSEB Punjab Board Class 8 result 2023 Toppers: पंजाब में लड़कियों ने मारी बाजी!

पहला स्थान

मानसा जिले की लवप्रीत कौर (रोल नंबर - 8023642889) जो, बुढलाडा के सरकारी स्कूल में पढ़ी है, उसने 600/600 अंक हासिल किए.

दूसरा स्थान

मानसा जिले की ही गुरंकित कौर (रोल नंबर - 8023642890) ने दूसरा स्थान हासिल किया. गुरंकित के भी 600 में से 600 अंक ही आए.

तीसरा स्थान

लुधियाना की समरप्रीत कौर (रोल नंबर - 8023585020) ने तीसरा स्थान हासिल किया. समरप्रीत ने 600 में से 598 अंक हासिल किए.

यह भी पढ़ें: PSEB 8th class result 2023 Live Updates: जारी हुए पंजाब बोर्ड 8वीं कक्षा के नतीजे, कुल पास प्रतिशत 98.01%

PSEB Punjab Board Class 8 result 2023 Merit List: मेरिट लिस्ट

अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो इस सूची में कुल 356 बच्चों के नाम शामिल हैं जिनमें से 46 लड़के हैं और 310 लड़कियां हैं.

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में मनाली से रोहतांग दर्रे पर वाहनों की संख्या पर जारी रहेगा प्रतिबंध, NGT ने खारिज किया आवेदन

(For more news apart from PSEB Punjab Board Class 8 result 2023, Merit List, toppers and pass percentage in Hindi, stay tuned to Zee PHH)