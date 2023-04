Navjot Singh Sidhu News:

Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu Release from Patiala Jail News Today: पंजाब के पूर्व मंत्री और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को जेल से रिहा हो गए. इस दौरान कांग्रेस सिद्धू ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "आज तक के इतिहास में धारा 323 में किसी ने सजा नहीं काटी लेकिन मैं जेल गया".

पटियाला जेल से बाहर आते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि "ये कोशिश थी की जब तक जाएंगे नहीं तब तक सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं." इतना ही नहीं सिद्धू ने यह भी कहा कि लोकतंत्र बेड़ियों में है और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है.

"पंजाब इस देश की ढाल है और उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है. यहां राष्ट्रपति शाशन लगाने की कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार षड्यंत्र रच रही है. पहले कानून विवस्था खराब की जाती है और फिर बाद में बोला जाता है कि उन्होंने शांत करवा दिया," सिद्धू ने कहा.

इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बुलंद आवाज़ में कहा कि पंजाब को कमज़ोर करोगे तो खुद कमज़ोर हो जाओगे. "सत्य को छुपाने की कोशिश की जाती है लेकिन जब शेर दहाड़ता है तो दुनिया भर में आवाज़ होती है," सिद्धू ने आगे कहा.

शब्दावली को लेकर भगवंत मान पर अप्रत्यक्ष तंज कस्ते हुए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि "तुम करो तो न्यारी लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला!"

उन्होंने आगे कहा कि "जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हु ना कि अपने परिवार के लिए." इसके अलावा उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले सपने बेचे और झूठ बोले. "तुम (भगवंत मान) एक अखबारी मुख्यमंत्री हो".

इसके साथ ही उनकी सुरक्षा वापिस लेने पर सिद्धू ने कहा "एक सिद्धू मरवा दो और मरवा दो." जब अमृतपाल सिंह के बारे में सवाल किया गया तो, सिद्धू ने कहा कि "कानून विवस्था के बारे में मैं सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर बोलूंगा."

