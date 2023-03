Punjab G20 Summit News: पंजाब में हो रहे जी-20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Punjab G20 Summit 2023 News update: पंजाब में हो रहे जी-20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. अगर बठिंडा और मानसा की बात की जाए तो यहां पर बड़ी गिनती में सेंट्रल फोर्स को तैनात कर दिया गया है.

वहीं बठिंडा और मानसा के साथ हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर लगता है जिसके चलते यह काफी खास हो जाता है. इस संबंध में जानकारी देते हुए ADGP एसपीएस परमार ने कहा कि सुरक्षा को लेकर अब बठिंडा और मानसा में पुलिस के साथ-साथ केंद्री फोर्स को भी तैनात कर दी गई है जिसके चलते तीन कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत ना हो क्योंकि पंजाब में जी-20 (Punjab G20 Summit News update) जैसा बड़ा सम्मेलन हो रहा है.

मीडिया को जानकारी देते हुए एडीजीपी एसपीएस परमार ने कहा कि पंजाब का माहौल खराब नहीं है और पंजाब में सब कुछ ठीक-ठाक है, सिर्फ मीडिया में ही पंजाब की कानून विवस्था खराब नजर आ रही है.

इस सुरक्षा को लेकर कितने अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं उनकी गिनती तो नहीं बताई क्योंकि सुरक्षा को लेकर यह बताना संभव नहीं है लेकिन बड़ी गिनती में केंद्री फोर्स को तैनात किया गया है.

बठिंडा के साथ लगता डबवाली और राजस्थान का बॉर्डर काफी खास है जिसके चलते यहां स्मगलिंग को रोकने के लिए भी काफी फायदा मिलेगा. परमार ने कहा कि हमारी ओर से सुरक्षा को लेकर पहले भी कोई चूक नहीं थी और आगे भी नहीं होने दी जाएगी. हमारी पुलिस फोर्स और केंद्रीय फोर्स अपने मिशन पर तैनात है, उन्होंने कहा.

- बठिंडा से कुलबीर वीरा की रिपोर्ट

