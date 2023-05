Hoshiarpur News: गढ़शंकर-चंडीगढ़ रोड पर कार और स्कूटी के बीच हुई टक्कर में 6 साल के बच्चे हुई की मौत!

Punjab's Hoshiarpur Accident News Today in Hindi: पंजाब के होशियारपुर से एक खबर सामने आ रही है जहां गढ़शंकर-चंडीगढ़ रोड (Gadhshankar-Chandigarh Road Accident News) पर गांव पानम के पास एक कार और स्कूटी के बीच एक भयानक टक्कर हुई जिसमें स्कूटी सवार 6 साल के बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की मां और कार सवार समेत 5 लोग घायल हो गए.

फिलहाल घायलों का इलाज गढ़शंकर के सिविल अस्पताल में चल रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक गढ़शंकर-चंडीगढ़ रोड (Gadhshankar-Chandigarh Road Accident News) पर गांव पानम के पास उस समय हादसा हुआ जब चंडीगढ़ से होशियारपुर जा रही वैलेनो कार और गांव पानम जा रही एक स्कूटी आपस में टकरा गयी.

टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार 6 वर्षीय पवन कुमार पुत्र लवदीप, गांव पानम की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि उसकी मां विंदिया गंभीर रूप से घायल हो गयी. इसके अलावा गाड़ी में सफर कर रहे 4 लोग भी घायल हो गए.

थानाध्यक्ष गढ़शंकर मौके पर पहुंचे और घायलों को सिविल अस्पताल गढ़शंकर में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. बता दें कि फिलहाल अस्पताल में भर्ती लोगों की हालत के बारे में, इस स्टोरी को फ़ाइल करते समय तक, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है.

वहीं दूसरी तरफ स्कूटी चला रही महिला के घर परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है क्योंकि उनके घर का 6 वर्षीय पवन कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा.

