Moga News: नशे के लिए पैसे नहीं देने पर भड़का पति, बीवी पर तेजधार हथियार से किया हमला!

Punjab's Moga News, Man tried to kills his wife for drugs: पंजाब में बीते कुछ दिनों से नशे से जुड़ी काफी खबरें सामने आ रही हैं जहां नशे के लिए इंसान इंसान को मारने तक को आ गया है. ऐसी ही एक खबर मोगा से सामने आ रही है जहां नशे के लिए पैसे नहीं देने पर भड़के पति ने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की और उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. गांव मानूके गिल निवासी 30 साल की बबलदीप कौर ने पुलिस को बयान देते हुए आरोप लगाया कि उसकी 12 साल पहले बलजीत सिंह के साथ शादी हुई थी.

उन्होंने बताया कि पति मजदूरी करता है, लेकिन पिछले 6 साल से चिट्टे का नशा करने का आदी है. बबलदीप के अनुसार, वह आए दिन उसके साथ नशे की हालत में मारपीट करता था और कहा कि नशा करने के लिए पैसे मांगता था. जब उसने देने से साफ मना कर दिया, तो गुस्साए पति ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया.

वहीं जानकारी देते हुए थाना निहाल सिंह वाला की सचिव अर्षदीप कौर ग्रेवाल ने बताया कि पति-पत्नी का घरेलू झगड़ा था और पत्नी के मुताबिक उसका पति नशे के लिए उससे पैसे मांगता था और मना करने पर उस द्वारा पत्नी पर हमला कर दिया गया.

थाना निहाल सिंह वाला की सचिव अर्षदीप कौर ग्रेवाल ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

