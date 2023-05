Morinda Sacrilege Case: बड़ी खबर! मोरिंडा में बेअदबी करने वाले शख़्स की हुई मौत, जानिए पूरा मामला

Punjab's Morinda Sacrilege Case Accused Death news in Hindi today: पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोरिंडा बेअदबी कांड (Morinda Beadbi Latest News) के आरोपी की सोमवार रात अस्पताल में ही मौत हो गई.

मिली जानकारी के अनुसार बेअदबी का आरोपी मानसा की जेल में बंद था, जहां तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल लाया गया था. बताया जा रहा है कि मोरिंडा बेअदबी (Morinda Beadbi Latest News) मामले के आरोपी जसवीर सिंह उर्फ ​​जस्सी को 29 अप्रैल को रूपनगर से मानसा लाया गया था, लेकिन आज उसकी मौत हो गयी.

उसके शव को मानसा सिविल अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि जेल विभाग द्वारा उसे मानसा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उसकी वहां मौत हो गयी है. अस्पताल के मुताबिक, दोषी को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे उसकी मौत हो गई.

बता दें कि जसवीर सिंह ने पिछले महीने रूपनगर के मोरिंडा कस्बे के गुरुद्वारा साहिब में घुसकर पाठी सिंह की पिटाई कर दी थी. बेअदबी की इस घटना के बाद मोरिंडा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी और गुरुद्वारे में बेअदबी की घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जसवीर सिंह के घर तक पर भी हमला कर दिया था.

गौरतलब है कि आरोपी जसवीर सिंह मोरिंडा में बिजली मिस्त्री का काम करता था और लोगों के अनुसार वह झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था. पुलिस ने जसवीर सिंह के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (चोट पहुंचाना), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था.

इतना ही नहीं बल्कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी मोरिंडा में हुई बेअदबी की घटना की कड़ी निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि इस मामले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश न करे.

