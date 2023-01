Punjab State Lohri Bumper Lottery 2023 Result: जानें किसका लगा 5 करोड़ रुपये का जैकपॉट

Punjab State Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2023 Result news: पंजाब की प्रसिद्ध लोहड़ी बम्पर लॉटरी 2023 के परिणाम 16 जनवरी, 2023 को घोषित किए गए और इस दौरान टिकट संख्या 454606 ने 5 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता। इसके साथ ही पंजाब डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी में दूसरा पुरस्कार जीतने वाले नंबर हैं 317331, 252342, 472960, 469036, 357055 हैं। दूसरे पुरस्कार स्वरुप जीतने वाले लोगों को 10 लाख रुपये मिलेंगे।

पंजाब लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी 2023 में तीसरे पुरस्कार जीतने वाले नंबर हैं 897075, 778648, 077271, 208799, 958578 और इन्हें 5 लाख रुपये मिलेंगे।

Punjab State Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2023 Result:

पंजाब लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी में 5वें पुरस्कार जीते वाली संख्या हैं 3729, 5994, 4934, 2102, 2395, 5954, 7258, 8202, 4224, 6783, 1036, 0341, 5394, 4505, 3994, 3780, 1530, 5399, 569 है और इन सभी को 5 हजार रुपये मिलेंगे।

पंजाब बंपर लॉटरी को डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बपंर लॉटरी और पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी बंपर लॉटरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में किस्मत उसकी चमकी है जिनका लॉटरी का पहला नंबर लगा है क्यूंकि उसे पांच करोड़ रुपये मिलेंगे।

बता दें कि पंजाब लोहड़ी बंपर लॉटरी के लिए एक टिकट की कीमत 500 रुपये थी लेकिन कई खिलाड़ियों को डाक और पैकिंग शुल्क के कारण 90 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा। पहले नंबर को 5 करोड़, दूसरे नंबर को 12 लाख रुपये और तीसरे को 6 लाख रुपये मिलेंगे।

