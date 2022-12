ਵੇਖੋ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ!

Punjabi man doing Bhangra in Canada winters: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਂਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

I'm celebrating the solstice, the shortest day of the year, at -40ºC/-40ºF in my stunning winter wonderland & creating warmth in this powerfully cold temperature. My friend Maria Cherwick added a Unkraian fiddle tune alongside my drum. I'm sending warmth, hope & joy to the world. pic.twitter.com/4LIQuBSmGY — Gurdeep Pandher of the Yukon (@GurdeepPandher) December 21, 2022

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਠੰਢੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਈਬਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

