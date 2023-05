Viral Video: जब स्पीकर नायडू ने प्यार को लेकर पूछा सवाल, Raghav Chadha बोले, 'हां अच्छा होता है...'

Raghav Chadha's Old Video After Engagement With Parineeti Chopra Goes Viral: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में अपनी सगाई को लेकर चर्चा में बने हुए थे. सगाई के बाद दोनों की बहुत प्यारी तस्वीरें भी सामने आईं. लोगों द्वारा इस जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा है. ऐसे में राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसमें राघव चड्ढा को पहला प्यार याद दिलाया गया था.

'प्यार तो एक ही बार होता है ना?'

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई हो चुकी है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंधेंगे. उनकी सगाई के बाद राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. गौरतलब है कि यह वीडियो संसद सत्र के दौरान का है जब सत्र के दौरान राघव चड्ढा किसी को बधाई दे रहे थे.

इसके बाद स्पीकर वैंकेया नायडू ने राघव चड्ढा से सवाल पूछा और कहा, 'राघव मेरे ख्याल से प्यार एक ही होता है ना? पहला प्यार, दूसरा प्यार ऐसा होता है क्या? पहला प्यार ही होता है ना?'

'हां अच्छा होता है सर'

जब राघव चड्ढा से प्यार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, 'मैं इस मामले में इतना अनुभवी नहीं हूं सर, अभी जीवन में इतना अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन हां अच्छा होता है सर. जितना लोगों से समझा है सर.'

स्पीकर की राघव चड्ढा को सलाह!

राघव ने जब यह जवाब दिया तो स्पीकर वैंकेया नायडू ने बोलै, 'हां पहला प्यार अच्छा होता है वही रहना है जिंदगी भर, जिंदगी भर.'

