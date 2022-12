ਧੁੰਦ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ

Prohibited items recovered in Amritsar Jail: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Harjot Singh Bains) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਧੁੰਦ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 14 ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Jail Administration) ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 153 ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, 15 ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ 3 ਪੈਕਟ, 5 ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ, 10 ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਪੈਕਟ, 2 ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, 15 ਪੈਕਟ ਰਾਈਸ ਪੇਪਰ ਅਤੇ 3 ਹੀਟਰ ਸਪਰਿੰਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Due to dense foggy season, an alert has been raised in all Jails of Punjab regarding the increase number of throws of prohibited articles from outside Jail. In Amritsar 14 throws were recovered by alert Jail officials and following recovery has been made …

