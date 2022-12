Rajpal Yadav news: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ

Rajpal Yadav news: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੱਚ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਰਨਲਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

