ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! ਟਾਈਗਰ ਦੀਆਂ PHOTOS ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

Raveena Tandon Tweet: ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ( Raveena Tandon) ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀਨਾ (Raveena Tandon In Tiger Reserve) ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਰਵੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਘ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

Got beautiful shots of sharmilee and her cubs in Tadoba. Wildlife shots are unpredictable due to the unreadable nature of our https://t.co/JQSB9ylxlO tries to be as silent and capture the best moments. Video Shot on Sony Zoom lense 200/400. pic.twitter.com/LsUOn2XtYs

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 29, 2022