Salman Khan on Death Threats: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, ਕਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

Salman Khan on Death Threats: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ' ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਈ+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ' 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਕਿਸ ਕਾ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਨ' 'ਚ ਇਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਕਿ 'they have to be lucky 100 times, I have to be lucky once' 100 ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਰੋਕੀ ਭਾਈ' ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ' ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗਾ।