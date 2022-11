Shah Rukh Khan: ਬੁਰਜ ਖਲੀਫ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਦਿਖੀ ਤਸਵੀਰ, ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Shah Rukh Khan 57th Birthday): ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 57ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ Burj Khalifa ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ (Burj Khalifa) ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਠਾਨ... ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆ ਲੇ ਜਾਏਂਗੇ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਤੁਝੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਯੇ ਜਾਨਾ ਸਨਮ' ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ 'ਤੇ 'ਵੀ ਲਵ ਯੂ' (We Love You )ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ।

#BurjKhalifa lights up in celebration of the birthday of the great bollywood star, Shah Rukh Khan’s! Lets wish him a Happy Birthday pic.twitter.com/1Q55agSjXa

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 2, 2022