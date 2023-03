Shehnaaz Gill news: शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को समर्पित किया अपना अवॉर्ड, देखे वीडिओ

Shehnaaz Gill dedicates her award to Sidharth Shukla news: सोशल मीडिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुर्ख़ियों पर रहने वाली पंजाबी एक्ट्रेस शहनाज गिल का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडिओ में देखा जा सकता है कि शहनाज गिल फ़िल्मफ़ेअर मिडिल ईस्ट अवॉर्ड जीतने के बाद उसे अपने खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को समर्पित करती हैं.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिआ पर सामने आई तो उसके प्रशंसकों से उनको काफी प्यार मिला. बॉलीवुड इंडस्ट्री में शहनाज गिल एक ऐसा नाम हैं, जो आए दिन चर्चा में रहता है। शहनाज को बहुत पसंद किया जाता है और वह अपने अंदाज से सबका दिल जीतती रहती हैं.

जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वह फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट अचीवर्स नाइट का है जिसमें शहनाज गिल को अवॉर्ड दिया गया. इस दौरान अभिनेत्री ने उसे सिद्धार्थ शुक्ला के नाम किया और उसका का शुक्रिया अदा किया।

शहनाज ने कहा, "मैं यह अवार्ड अपनी फैमिली, फ्रेंड और टीम को बिल्कुल भी डेडिकेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी मेहनत है। तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा। मैं एक बंदे को थैंक्यू बोलना चाहती हूं। थैंक्यू मेरी लाइफ में आने के लिए। उसने इनता मुझमें इनवेस्ट किया कि आज मैं यहां तक पहुंची हूं। सिद्धार्थ शुक्ला ये तुम्हारे लिए।"

सिद्धार्थ शुक्ला बेशक इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आज भी शहनाज गिल के लिए वह उनके साथ है।

