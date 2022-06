'Happy Birthday इन हेवन जट्टा', फैंस ने Moosewala को अलग-अलग अंदाज में किया Wish...

चंडीगढ़- सिद्धू मूसेवाला के निधन से भारतीय संगीत उद्योग और उनके प्रशंसक अभी भी सदमे में हैं. उन्होंने अपने गानों से लाखों दिलों पर राज किया और बड़े पैमाने पर उनकी फैन फॉलोइंग भी है. आज उनकी 29वीं जयंती पर फैंस अपने दिल में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला अब उनके साथ नहीं हैं.

अलग-अलग अंदाज में फैंस अपने पसंदीदा गायक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. सिद्धू की जयंती पर सोशल मीडिया पर '#HBDSidhuMoosewala' ट्रेंड कर रहा है और प्रशंसक अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और उनके हर एक पल को याद कर रहे हैं.

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गायक का जन्म 11 जून 1993 को हुआ था और उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था. उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, खासकर युवाओं के बीच और उनके नाम पर कई चार्टबस्टर पंजाबी गाने थे.

'जस्ट लिसन' से लेकर 'जट्ट दा मुक़ाबला' तक, उनके गानों को रेटिंग दी गई और वह एक सिंगिंग सेंसेशन थे. सोशल मीडिया पर फैंस ने पंजाबी सिंगर को दी श्रद्धांजलि, एक नजर डाले...

His life may have been short, but his presence was enormous, and his memory will live on in everyone's hearts. #HBDSidhuMoosewala pic.twitter.com/DIAo5aAi7O

You may have left this world for ever but your legacy will be cherished and remembered for ever. Gone too soon !!

Happy Birthday !!#HBDSidhuMoosewala pic.twitter.com/rkM7p8xGCQ

