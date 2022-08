ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ (ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਗੂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਖਹਿਰਾ

ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal singh khairaਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder singh raja warring) ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਕਤ (Energy) ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ (Vigilance Bureau) ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲ ਸੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਉਦਹਾਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਲਿਆਂ ਹੀ ਇੰਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ(ED) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲਕਾ ਭੁੱਲਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ?

I request @RajaBrar_INC not to waste party cadres energy over defending individuals as there’re tons of burning issues facing Pb like Beadbi,farmer suicides,water logging,Lsd etc.I faced ED & bcoz i was truthful,Bholath voted me to Vidhan Sabha.If our leaders r honest why worry?

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) August 27, 2022