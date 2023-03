Twitter Down Wordwide: ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਇਆ DOWN: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਟਵੀਟ

Twitter Down: ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ (Twitter Down)ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਹੀ #TwitterDown ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿਟਰ ਡਾਊਨ ਹੈ?

ਟਵਿੱਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਮਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ (Twitter Down)ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਊਨਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਲਗਭਗ 59% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 37% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ (Twitter Down)ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਊਟੇਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Welcome to Twitter!

Twitter seems to think I'm new today. Maybe I'm a born again Tweeter.#TwitterDown #TwitterBug #technology pic.twitter.com/MlX7GKfdIq

— Mark Andrews (@chinacarstravel) March 1, 2023