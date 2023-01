ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਏ 3 ਫ਼ੋਨ

Big Breaking News: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ 2 ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫ਼ੋਨ ਆਏ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ (Landline Phone) ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਸਖਸ਼ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

There were three phone calls. The details are being found, and our crime branch will work on the CDR. An analysis is underway. Existing security has been increased. Security has also been increased at the venue of the program of minister Gadkari: Rahul Madane, DCP Nagpur pic.twitter.com/5ZnZ3vTpk8

— ANI (@ANI) January 14, 2023