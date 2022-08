ਇਆਲੀ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚਾਲੇ Meeting ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ U-Turn!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ (Manpreet Singh Ayali) ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਲੰਜ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਆਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ।

Disappointed with Virsa Singh Valtoha's statement,he should prove his baseless allegations.I have always worked for the betterment of Shiromani Akali Dal.

— Manpreet Singh Ayali (@AyaliManpreet) August 11, 2022