ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਘਿਨੌਨਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Viral News: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਅੰਤਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੇਖਾ ਹਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਖਾ ਹਾੜਾ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (16) ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਜਨਾ (13) ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਿੰਘਮ (11) ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸੰਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੰਜਨਾ ਦਾ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜਨਾ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਜਨਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਿੰਘਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਸਿੰਘਮ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੰਜਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਘਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਗਿੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੇਖਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ।

