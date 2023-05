Virat Kohli vs Gautam Gambhir Fight: आमने-सामने हुए विराट कोहली और गौतम गंभीर, दोनों पर लगा जुर्माना

Virat Kohli vs Naveen Ul Haq and Gautam Gambhir IPL 2023 Fight Latest News in Hindi: आईपीएल 2023 के 43वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जाएंट्स (RCB vs LSG) आमने सामने थी लेकिन इस मैच के अंत में बवाल हो गया जब विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने-सामने आ गए.

मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को 18 रन से हरा दिया. हालांकि मैच का रोमांच यहीं नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि मैच के अंत में जब सभी खिलाड़ी एक दुसरे से हांथ मिला रहे थे तब मैदान में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी और स्टाफ आपस में भिड़ते हुए दिखे. बता दें कि मैच के दौरान विराट कोहली और लखनऊ के गेंदबाज़ नवीन उल हक के बीच बहस हुई थी. मैच के बाद गौतम गंभीर से भी विराट कोहली की गर्मा-गर्म बहस हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है.

Virat Kohli vs Naveen Ul Haq: मैच की दूसरी पारी के 17वें ओवर में शुरू हुआ था बवाल!

गौरतलब है कि यह पूरा मामला मैच की दूसरी पारी के 17वें ओवर में शुरू हुआ जब विराट स्टंप के पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे और उस दौरान उन्होंने नवीन को देखकर कुछ इशारा किया जिस पर अफगानिस्तान के नवीन भी उनके करीब आ गए थे. इस दौरान दोनों में बहस देखने को मिली और इतना ही नहीं बल्कि बहस के दौरान विराट ने अपने जूते की तरफ भी इशारा किया.

विराट कोहली ने जूते से मिट्टी तक निकाली, और ऐसा लगा जैसे विराट कोहली औकात की बात कर रहे हों. इस दौरान दिनेश कार्तिक नवीन को और अंपायर विराट को दूर ले जाते हुए दिखाई दिए.

Virat Kohli vs Naveen Ul Haq: मैच के बाद हाथ मिलाने के दौरान कोहली और नवीन में फिर हुई बहस!

जहां बीच-बीच में कोहली और नवीन के बीच बहसबाजी होती रही वहीं नवीन आउट हो गए और पवेलियन लौट गए. मैच ख़तम होने के बाद जब दोनों टीमें हांथ मिलाने बाहर आए तो गंभीर से जब कोहली हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे तो गंभीर अपना हाथ खींचते हुए दिखाई दिए. कोहली आगे बढ़े और नवीन से हाथ मिलाया पर कोहली कुछ बोलते हुए दिखाई दिए. इस पर नवीन ने भी कुछ बोले और दोनों के बीच बहस हो गई.

Virat Kohli vs Gautam Gambhir IPL 2023 Fight News: आमने सामने हुए गौतम गंभीर और विराट कोहली!

यह मामला यहीं तक नहीं रुका. कोहली बाउंड्री के किनारे चल रहे थे तो लखनऊ के काइल मेयर्स से बातचीत कर रहे थे लेकिन इतने में गंभीर आए और मेयर्स को दूर ले गए. इसके बाद गंभीर ने कुछ कहा जिस पर कोहली ने उन्हें पास बुलाया और बातचीत करने को कोशिश की लेकिन दोनों बेहद करीब आ गए और फिर बहस बढ़ गई.

Virat Kohli vs Gautam Gambhir IPL 2023 Fight News: दोनों पर लगा जुर्माना!

लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली पर मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है. दोनों ने आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.21 के तहत लेवल 2 के अपराध को स्वीकार किया.

