ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ?,CM ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 9 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ 72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ,9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ,ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ,ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ,ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

Congratulations to all devotees on 1st anniversary of Kartarpur Sahib Corridor opening. May Waheguru ji continue to bless Punjab with peace, prosperity & stability. I look forward to the reopening of the Corridor to again give us Khulle Darshan Deedar of the historic Gurdwara. pic.twitter.com/J7qOJQtJ10

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ,'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਹਰ ਰੱਖੇ,ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ'

On this historic day the barbed wires at the border came down and the Ardas of 14 Crore Nanak Naam Levas was answered by the Guru’s Grace... Gratitude

Let us celebrate Guru Nanak’s Philosophy on this Historic Day | 9th November https://t.co/tssA9zZokB

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) November 9, 2020