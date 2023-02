IND vs AUS 2nd Test live streaming: यहां जानें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट का अपडेट और वैन्यू

IND vs AUS 2nd Test Match Live streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैच (IND vs AUS 2nd Test) की सीरीज का एक मुकाबला हो चुका है. अब इसका दूसरा मैच (IND vs AUS 2nd Test Match) होना है जो कि 17 फरवरी यानी कल होगा. नागपुर में हुए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को करारी हार देने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार है.

कब होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच? (IND vs AUS 2nd test match date)

भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच 17 फरवरी को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का दूसरा टेस्ट मैच? (IND vs AUS 2nd test match venue)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा.

किस समय खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच? (IND vs AUS 2nd test time)

भारतीय समयानुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार सुबह 9.30 बजे शुरू होगा.

यहां देख सकेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग? (IND vs AUS 2nd test live streaming)

अगर आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलेकास्ट टेलिविजन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टार स्पोर्ट्स के टीवी चैनल पर जा सकते हैं. यहां आपको सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा.

मोबाइल पर यहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण? (IND vs AUS 2nd test live streaming on mobile)

इसके अलावा आप अपने मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप पर इस टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

