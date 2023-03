IPL 2023 Captains photo shoot: ऐसा क्या हुआ जो आईपीएल 2023 के कप्तानों की तस्वीर में नहीं शामिल हुए रोहित शर्मा?

Mumbai Indians' Rohit Sharma absence in IPL 2023 Captains photo shoot: इंडियन प्रीमियर लीग 2023 (2023 Indian Premier League) से पहले आधिकारिक कप्तान की बैठक के लिए अहमदाबाद में सभी कप्तान एक साथ आए. हालांकि इस बीच सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने यह आई कि मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा इस तस्वीर से गायब हैं.

इस आयोजन में सभी आईपीएल कप्तानों को एक साथ देखा गया और उनमें से सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा ही गायब थे. इसे देख कर ट्विटर पर भारी नाराजगी जताई जा रही है और कई लोगों ने रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी को अनावश्यक बताया है लेकिन हकीकत इस से कोसों दूर है.

लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा तस्वीर से गायब हैं. वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित शर्मा की तबियत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह अहमदाबाद नहीं जा सके.

हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी तबियत क्यों और कैसे खराब हुई है. बता दें कि आईपीएल के कप्तानों के साथ फोटो में शामिल नहीं होने के बावजूद, रोहित शर्मा की 2 अप्रैल को बैंगलोर के खिलाफ मुंबई के ओपनर मैच में शामिल होने की संभावना है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यह तीसरी बार होगा जब रोहित शर्मा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैच या सीरीज नहीं खेल पाएंगे.

पांच बार के चैंपियन रही मुंबई इंडियंस को अगर आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम करना है, तो कप्तान रोहित शर्मा का बतौर कप्तान उपलब्द रहना महत्वपूर्ण है.

