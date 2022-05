AADHAR CARD से जुड़ी नई अपडेट! सरकार ने कहा किसी से शेयर न करें....?

AADHAR CARD UPDATE: आधार कार्ड हमारा पहचान पत्र है, जो आज के समय में बेहद ही जरूरी दस्तावेज है. हाल ही में केंद्र सरकार ने 27 मई को जारी प्रेस रिलीज में आधार कार्ड को लेकर नई जानकारी दी है.

सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपने आधार कार्ड को शेयर न करें. इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए भी अलर्ट कियी कि न ही किसी को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी दें. ऐसा करने पर आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है.

होटल और सिनेमा हॉल को न दें आधार कार्ड!

27 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी. जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि होटल और सिनेमा हॉल जैसे बिना लाइसेंसधारी निजी संस्थानों को आधार कार्ड को लेने और उसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है. यह आधार कार्ड एक्ट 2016 का उल्लंघन है.

UIDAI ने दी लोगों को सलाह

UIDAI ने लोगों को आधार की फोटोकॉपी किसी भी संगठन या व्यक्ति से शेयर करने को मना किया है. ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आधार कार्ड नकली भी हो सकता है.

इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार ने पुरानी प्रेस रिलीज वायरल हो जाने के बाद रविवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि वह प्रेस रिलीज यूआईडीएआई के बेंगलुरू कार्यालय द्वारा जारी की गई थी. स्पष्टीकरण में कहा गया, 'यह प्रेस रिलीज फोटोशॉप्ड आधार कार्ड के मिसयूज के संदर्भ में जारी की गई थी. यह रिलीज लोगों को सलाह देती है कि हर किसी संगठन को अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं दें.

स्पष्टीकरण में आगे कहा गया, 'हालांकि, प्रेस रिलीज से गलत अर्थ निकाले जाने की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है. यूआईडीएआई द्वारा कार्डधारकों को यही सलाह दी जाती है कि वे सामान्य विवेक के आधार पर सावधानी से आधार कार्ड का उपयोग करना जारी रखना रखें.

इस तरह पाएं मास्क्ड आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर मास्क आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको 'Do you want a masked Aadhaar' ऑप्शन दिखाई देगा. इसे क्लिक करें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें. इसके बाद मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर लें.