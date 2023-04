Amritpal Singh: पाकिस्तान भागने की फिराक में अमृतपाल, पंजाब पुलिस ने चलाया 'तलाशी अभियान'

अमित भारद्वाज/चंड़ीगढ़: 'वारिस पंजाब दे' संस्था का प्रमुख व खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अमृतपाल लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है. सूत्रों की मानें तो, वह पाकिस्तान भागने की फिराक में है. हालांकि उसकी आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर इलाके में और फिर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत इलाके में मिली थी, जिसके बाद जगह-जगह सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है.

धार्मिक स्थलों पर बढ़ाई गई पर चैकिंग

इसके साथ ही पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में अमृतपाल (Amritpal Singh news) और उसकी साथी पपलप्रीत सिंह (Papalpreet) की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है. राज्य में अब धार्मिक स्थलों पर भी तलाश जारी है. इस बीच सूत्रों के हवाले से अमृतपाल से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है.

सरहदी इलाकों में लगातार जारी रहेगा तलाशी अभियान

सीमावर्ती इलाको में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है क्योंकि अमृतपाल पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देकर पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में अमृतपाल सिंह को लेकर लगातार बस स्टैंड पर तलाश अभियान जारी रहेगा. इसी कड़ी में पंजाब पुलिस ने मंगलवार देर रात घंटो तक राज्य के करीब 150 बस स्टैंड्स पर चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग के दौरान दो हजार से ज्यादा लोगों की तलाशी भी ली. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए यह 'तलाशी अभियान' पूरे राज्य में खासकर सरहदी इलाकों में लगातार जारी रहेगा.

इन इलाकों में की गई नाकाबंदी

बता दें, इसी को देखते हुए पुलिस ने अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट और गुरदासपुर जिले के सीमांत इलाकों के गांवों में भी नाकाबंदी बढ़ा दी है. तरनतारन व इसके आसपास के इलाकों में बड़े स्तर पर पुलिस की ओर से अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर यहां नाकाबंदी की जा रही है. इसके साथ ही वाहनों की चेकिंग भी जारी रहेगी. नाकाबंदी के दौरान अलग-अलग रास्तों पर दोपहिया व चार पहिया वाहनों की भी जांच की जा रही है जो कि आगे भी निरंतर जारी रहेगी.

अमृतपाल और उसके साथी को पकड़ने के लिए अटारी, अजनाला, रमदास, बाबा बकाला, खेमकरन, पट्टी, भिखीविंड, खासा में भी पुलिस ने नाकाबंदी बढ़ा दी है. इस अभियान में बीएसएफ और आरएएफ की भी सहायता ली जा रही है. सीमांत इलाकों में तैनात पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस को गुप्तचर विभाग से सूचना मिली थी कि आईएसआई की मदद और देश में छुपे खालिस्तानियों के स्लीपर सेल की मदद से अमृतपाल पाकिस्तान भाग सकता है. अंदाजा लगाया जा रहा है वह किसी सीमांत गांव में छुपा बैठ सकता है और मौका मिलते ही बॉर्डर पार कर सकता है.

