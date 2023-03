CBSE news: स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र को लेकर CBSE ने जारी किया सर्कुलर, जानिए पूरी डिटेल

CBSE Academic Session 2023-2024 news: सीबीएसई ने नए शैक्षणिक सत्र 2023 -2024 के लिए एक सख्त सर्कुलर जारी किया है. बोर्ड ने कहा कि कुछ स्कूलों ने 1अप्रैल से पहले नया सत्र शुरू कर दिया है. इस वजह से नोटिस जारी कर स्कूलों को चेतावनी दी गई है और इस साल आए एकेडमिक कैलेंडर को हर हाल में अपनाने का निर्देशक दिया है.

बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी ने क्या कहा?

बोर्ड सचिव अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि कम समय सीमा में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए सत्र जल्दी शुरू करना गलत है. यह छात्रों के साथ अन्याय है और इससे उनमे चिंता और थकान पैदा होती है. साथ ही उनका कहना है कि लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन,और कम्युनिटी सर्विस जैसी एक्स्ट्राकरीकुलर एक्टिविटी के लिए बिलकुल समय नहीं मिलेगा. छात्रों के जीवन में यह गतिविधियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कि परीक्षा पास करना.

सीबीएसई ने दी प्रिंसिपल और स्कूलों को चेतावनी

केंद्रीय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड ने अपने आदेश मे कहा कि सीबीएसई को सूचना मिली है कि कुछ मान्यताप्राप्त स्कूल 1 अप्रैल से पहले ही अपना शैक्षणिक केंद्रीय माध्यमिक सत्र शुरू कर देते हैं. उन्होंने कहा कि स्कूलों के इस रवैये से साल भर का सिलेबस कम समय में पूरा कर दिया जाता है जो कि छात्रों के लिए तनावपूर्ण है, इसलिए कोई भी CBSE स्कूल 1 अप्रैल से पहले शैक्षणिक सत्र शुरू नहीं करेगा और इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए.

10वीं और 12वीं की चल रही परीक्षाओं से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

आपको बतादें कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं. 10वीं की बोर्ड परीक्षा 21 मार्च को और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त होंगी. बोर्ड ने पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों पर भी गाइडलाइंस जारी की है और बोर्ड का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व नियमित रूप से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पेपर लीक होने की अफवाह फैला रहें हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.

