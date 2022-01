विद्या बालन को बनाया सीएम की कुर्सी ! AAP की वीडियो को कांग्रेस ने बताया औरतों का अपमान

चंडीगढ़- आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भगवंत मान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों ने अपनी राय रखी है, जिसमें भगवंत मान को सबसे ज्यादा 93 फीसदी वोट मिले हैं. पंजाब के लोगों की पहली पसंद भगवंत मान हैं.

आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

Punjab's next CM is in the house!#AAPdaCM pic.twitter.com/E2EIcxwVep

— AAP (@AamAadmiParty) January 18, 2022