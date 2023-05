Go First refund process: कैसे मिलेगा गो फर्स्ट से रिफंड? जानिए क्या कहता है एयरलाइन

Go First refund process post crisis news in Hindi: जब से दिवालिया हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन ने टिकटें रद्द करना शुरू किया है तब से लोग परेशान हैं और उनके ज़हन में एक ही सवाल है कि गो फर्स्ट से रिफंड कैसे लिया जा सकता है? (How to get refund from Go First?)

यह सवाल लोगों के ज़हन में आना लाज़मी भी है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टिकटें केंसल हुई हैं और उन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला है और ना ही उन्हें यह पता है कि वह गो फर्स्ट से रिफंड कैसे ले सकते हैं. (How to get refund from Go First?)

Go First Crisis News in Hindi: 15 मई तक की उड़ाने रद्द!

दिवालिया हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपनी उड़ानों को 15 मई तक के लिए रद्द कर दिया है. जी हां, गो फर्स्ट ने पहले 12 मई तक की उड़ाने रद्द की थीं लेकिन बीती रात को जिनकी उड़ान 15 मई को अनुसूचित थी, उन्हें सूचित किया गया कि उनकी उड़ाने भी रद्द कर दी गई हैं.

Go First refund process: How to get refund from Go First?

गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपनी उड़ानों को रद्द करने के साथ-साथ लोगों को यह भी सूचित किया है कि वह उन्हें रिफंड जरूर देगी लेकिन अब तक ट्विटर पर भी लोग यही बात कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है और ना ही उन्हें इसका तरीका पता है.

ऐसे में हमने पहले गो फर्स्ट एयरलाइन की वेबसाइट देखी जहां एक FAQ सेक्शन दिया गया है, जिसमें पहला सवाल दिया गया है कि कैसे रिफंड लिया जा सकता है. इसका उत्तर एयरलाइन ने यह दिया कि "डियर गो फ़र्स्ट फ़्लायर, अपरिहार्य परिचालन मुद्दों के कारण उड़ान रद्द होने की घटना से आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. रिफंड को भुगतान के संबंधित तरीकों पर संसाधित किया जाएगा। हम आपको कार्यवाही पर अपडेटेड रखेंगे। समझने के लिए धन्यवाद."

गो फर्स्ट एयरलाइन के इस उत्तर के बाद लोग और भी परेशान है क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनके पैसे कब वापिस आएंगे. ऐसे में हमने गो फर्स्ट के कस्टमर केयर से भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन तकरीबन 15 मिनट तक किसी ने फोन नहीं उठाया और बार बार ऑटोमेटेड मैसेज सुनाई देता गया कि "आपने कॉल बहुमूल्य है लेकिन हमारे सभी एक्सेक्यूटिव दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया इंतज़ार करें"

Go First refund news: यात्रियों को रिफंड के बदले क्रेडिट नोट की पेशकश!

हाल ही में कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि GoFirst एयरलाइंस ने लोगों की रद्द की गई उड़ानों के लिए रिफंड जारी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय, उन्हें क्रेडिट नोट की पेशकश की गई है. इससे कई लोग निराश और असंतुष्ट हैं क्योंकि लोगों की चिंता और बढ़ गई है और उनका कहना है कि क्रेडिट नोट एक उपयुक्त विकल्प नहीं है ख़ास कर की तब जब एयरलाइन के भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता है.

