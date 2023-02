IND w vs Pak w live streaming: भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच आज होने जा रही कड़ी टक्कर

IND vs PAK women T20 world cup match Live Streaming: क्रिकेट मैच (Cricket Match) चाहे कितने ही देशों के बीच क्यों हो जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Cricket Match) के बीच होने वाले मुकाबले का क्रिकेट दीवानों को बेसब्री से इंतजार रहता है. इंतजार भी इस कदर होता है कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Cricket Match update) का मैच हो उस दिन लोग पहले से ही अपने काम निपटा लेते हैं और मैच के वक्त उन्हें बस एक चीज नजर आती है और वो है भारत की जीत.

आज होने जा रहा भारत बनाम पाकिस्तान T20 मैच

ऐसे में आज आप फिर एक बार खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Cricket Match date) को आमने-सामने देखेंगे. जी हां 12 फरवरी यानी आज भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम (IND vs PAK women cricket team) आपस में भिड़ने को तैयार हैं. आज पाकिस्तान में आईसीसी टी20 महिला वर्ल्ड कप (IND vs PAK women T20 world cup venue) होने जा रहा है. दोनो ही टीमों ने एक-दूसरे को मात देने के लिए कमर कस ली है. अब देखना यह होगा कि आज के मैच में किसकी जीत और किसकी हार होगी. ऐसे में अगर आप इस मुकाबले का लाइव अपडेट (IND vs PAK women T20 world cup live update) देखना चाहते हैं तो यहां जानें इससे जुड़ी हर जानकारी.

कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान T20 मैच? (IND-W vs PAK-W T20 Match date)

भारत और पाकिस्तान महिला टी20 वर्ल्ड कप 12 फरवरी यानी आज होने जा रहा है.

कहां होगा भारत बनाम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप? (IND-W vs PAK-W T20 venue)

भारत बनाम पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होने जा रहा है.

किस समय होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैच? (IND-W vs PAK-W T20 time)

यह मैच आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा. इससे आधा घंटा पहले टॉस होगा.

कहां देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान का टी-20 मैच? (IND vs AUS live streaming)

आप भारत और पाकिस्तान का वुमेन टी20 मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिजनी प्लस हॉटस्टार और आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाइव देख सकते हैं.

