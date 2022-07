Chamba Landslide: भारी बारिश के चलते चंबा में हुआ लैंडस्लाइड, ये रास्ते हुए बंद

शिव शर्मा/चंबा: हिमाचल प्रदेश (Himachal Weather) में इन दिनों तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट (himachal weather alert) जारी है. तेज बारिश (heavy rain in Himachal) के चलते प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से लैंडस्लाइड (landslide in himachal), बादल फटने (Cloudburst in himachal) और बाढ़ (Flood in himachal) की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं. ऐसे में अब चंबा में भी लैंडस्लाइड (Landslide in chamba) हुआ है. जहां बीती रात से ही तेज बारिश (Heavy rain in chamba) हो रही है, जिसकी वजह से यहां लैंडस्लाइड हो गया है.

ये भी पढ़ें- भाभी जी घर पर हैं सीरियल के एक्टर मलखान सिंह उर्फ दीपेश भान का 41 की उम्र में हुआ निधन

दूर-दूर तक लगी गाड़ियों की लाइन

चंबा में हुए लैंडस्लाइड की वजह से चंबा भरमौर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग और चामुंडा का मुख्य मार्ग बंद हो गया है. रास्ता बंद होने के बाद दूर-दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है. बता दें, चंबा से जनजातीय क्षेत्र होली और भरमौर की ओर जाने वाला रास्ता बग्गा के पास भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया है, जिसकी वजह से यहां जाम की स्थिति बनी हुई है.

ये भी पढ़ें- Love Breakup Astrology: कुंडली के इस भाव में आने पर ब्रेकअप कराता है यह ग्रह, रहें सावधान

इससे पहले इन जगहों पर हुआ था भूस्खलन

चामुंडा नेशनल हाइवे भी भूस्खलन होने की वजह से बंद हो चुका है. आलम यह है कि चंबा भरमौर और चामुंडा रोड को खोलने के लिए अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाही शुरू नहीं की गई है. ऐसे में स्थानीय लोग खुद ही इन रास्तों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं. बता दें, इससे पहले मनाली, कुल्लू, धर्मशाला और किन्नौर में भी तेज बारिश के चलते भू्स्खलन हो चुका है.

WATCH LIVE TV