Positive story: ਸਿਪਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ! ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਚਾਈ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ

Positive story: ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿਮਰਤ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ 27 ਸਾਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਜਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਮੇਜਰ ਸਿਮਰਤ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ: ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ।

Major Simrat Rajdeep Singh of Western Command Hospital, Chandimandir while on board from Goa to Chandigarh saved the life of a 27-year-old critically ill patient. He resuscitated the patient and requested for an emergency landing at Mumbai: Indian Army pic.twitter.com/wI8bYMrfjY

— ANI (@ANI) June 17, 2024