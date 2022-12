Naduan Vidhan Seat Result 2022: नादौन विधानसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी

Naduan Vidhan Sabha Chunav Result 2022: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhansabha election) के लिए मतदान हुआ था और आज 8 दिसंबर को नतीजे (Himachal assembly election result) घोषित किए जा रहे हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं हिमाचल की नादौन विधानसभा सीट के बारे में.

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में नादौन विधानसभा सीट पर बीजेपी से विजय अग्निहोत्री (Vijay Aginihotri), कांग्रेस से सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) और शैंकी ठुकराल (Shanky Thukral) चुनावी मैदानी में उतरे हैं.

क्या है राजनीतिक समीकरण?

नादौन विधानसभा सीट पर 2017 में कांग्रेस की जीत हुई थी. इस साल कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू (who is Sukhvinder Singh Sukhu) ने बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री (who is vijay agnihotri) को 2349 वोटों से मात देकर जीत का परचम लहराया था. अगर हम 2012 की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी के विजय अग्निहोत्री को बहुमत से जीत हासिल हुई थी. इस सीट का इतिहास देखा जाए तो अभी तक यहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू का पलड़ा भारी रहा है. सुक्खू ने अब 2022 में भी जीतने के लिए अपना नामांकन भर दिया है. अब देखना ये होगा कि क्या यहां की जनता फिर से उन्हें अपना विधायक चुनेगी या नहीं?

