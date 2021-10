PIB Fact Check : सावधान ! रेलवे भर्ती की फर्जी अधिसूचना Viral, फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट जरूर चेक करें

नई दिल्ली : सरकारी नौकरी (Government Jobs) की तलाश करने वाले युवाओं को आवेदन करने से पहले हमेशा सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाकर नोटिस देखें, लेकिन लापरवाही में वे ऐसा नहीं करते और नौकरी के लुभावने ऑफर (Offer) के झांसे में आ जाते हैं.

ऐसा ही एक फर्जी नोटिस (Fake Notice) सोशल मीडिया पर वायरल (Viral) हो रहा है, जिसमें रेलवे में क्लर्क पदों (Clerk Post) पर भर्ती की बात कही गई है. रेल मंत्रालय के नाम से जारी इस अधिसूचना (Notification) में दावा किया जा रहा है कि चयन प्रक्रिया के जरिए आवेदकों को क्लर्क के पद पर भर्ती किया जाएगा.

वायरल अधिसूचना के सामने आने के बाद जब इसकी जांच की गई तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के अनुभाग पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस नोटिस को फर्जी बताया. पीआईबी फैक्ट चेक टीम (PIB Fact Check Team) ने उम्मीदवारों को रेल मंत्रालय के नाम से जारी फर्जी जॉब ऑफर लेटर को लेकर चेतावनी दी है.

पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट किया- रेल मंत्रालय के नाम से जारी एक ऑफर लेटर में दावा किया गया है कि आवेदक को क्लर्क के पद पर नियुक्त किया जाएगा. रेलवे में नौकरी केवल मंत्रालय द्वारा 21 Railway Recruitment Board (RRB) के माध्यम से आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही दी जाती है. टीम ने ट्वीट के साथ संदिग्ध ऑफर लेटर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

An offer letter issued in the name of the Ministry of Railways claims that the applicant has been appointed for the post of clerk#PIBFactCheck



This letter is #Fake.



Jobs in railways are offered o­nly o­n passing examinations conducted by @RailMinIndia through its 21 RRBs. pic.twitter.com/laOlR1knzX — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 26, 2021