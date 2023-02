PM Kisan Yojna: इस तारीख को आएगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त, जानें अपडेट

PM Kisan Samman Nidhi Yojna 13th Installment: देश का अन्न दाता कहा जाने वाला किसान दिन-रात मेहनत करके गेंहू, फल, सब्जियां समेत और भी कई खाद्य पदार्थ उगाकर हम तक पहुंचाता है. एक किसान ही है जिसकी वजह से हम सभी को पोषक आहार मिल रहा है. इसी को देखते हुए देश की मोदी सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) की शुरुआत की ताकि देश के अन्नदाता को सरकार की ओर सहायता मिल सके.

क्या है पीएम किसान योजना? (What is PM kisan samman nidhi yojna)

इस योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक मदद (Government scheme for farmer) दी जाती है. सरकार इन्हें सालाना 6 हजार रुपये देती है जो कि साल में 3 बार की किस्त के रूप में 2000 हजार रुपये करके दिए जाते हैं ताकि किसानों को खेती करने में कोई दिक्कत ना आए. पीएम किसान योजना (PM kisan samman nidhi yojna) की खासियत यह है कि इसके तहत आने वाली धनराशि सीधे किसानों के खाते में ही आती है.

कर्नाटका में इन दिन आएगी 13वीं किस्त (PM kisan yojna 13th installment update)

अभी तक किसानों को इसकी 12 किस्त (PM kisan 12th installment) मिल चुकी है. अब उन्हें 13वीं किस्त का (PM kisan yojna 13th installment) इंतजार है. लाभार्थियों को आखिरी यानी 12वीं किस्त दीपावली पर मिल गई थी. अब कई मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रही हैं कि इस योजना की अगली यानी 13वीं किस्त आज आ सकती है. वहीं, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो यहां पीएम किसान योजना की 13वीं 27 फरवरी को आने की उम्मीद है.

किसी भी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर-1555261 और 1800115526 या 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा पीएम किसान योजना की ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं.

