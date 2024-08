PM Modi On Shivaji Statue Collapse: महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी

PM Modi On Shivaji Statue Collapse: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना के लिए माफ़ी मांगी, जिसे पिछले साल बनाया गया था. यह घटना 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 35 फ़ीट ऊंची प्रतिमा के गिरने के बाद हुई है, जिसका अनावरण पिछले साल 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने किया था. यह घटना मराठा योद्धा राजा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए पूरे राज्य में व्यापक चिंता और आलोचना का विषय बनी हुई है.

