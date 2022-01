'PM maandhan yojna' सरकार देगी हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन, ऐसे करें apply

PMSYM: देश के गरीब वर्ग को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) भी इन्हें से एक है. यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए शुरू की गई. पीएमएसवाईएम (PM Shram Yogi Maandhan Yojana) को श्रमिकों की सोशल सिक्योरिटी के लिए शुरू किया गया. इस योजना के तहत सरकार की ओर से देश के मजदूरों को हर महीने 3000 रुपये पेंशन दी जाती है. ऐसे में अगर आप भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है.

क्या है PMSYM योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना साल 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू की. इसके तहत अब तक देश के करीब 42 करोड़ मजदूर लाभ ले चुके हैं. योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 साल के मजदूर आवेदन कर सकते हैं. बता दें इसके लिए आपको पहले 60 साल तक हर महीने 55 से 200 रुपये की किश्त देनी होगी. इसके बाद 60 साल की उम्र होने पर आपको हर महीने 3,000 रुपये की राशि मिलेगी.

इन्हें मिल सकता है लाभ

पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत ईंट के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, बगैर जमीन वाले मजदूर, मकान निर्माण कार्य में काम करने वालों, मोची, कूड़ा उठाने वाले, मिड-डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, घरेलू वर्कर्स, धोबी, खेतों में काम करने वाले मजदूर, हैंडलूम वर्कर्स को इस सुविधा का लाभ मिल सकता है.

आवेदन के लिए यह दस्तावेज होंगे जरूरी

1. बैंक पासबुक

2. आधार कार्ड

3. पहचान पत्र

4. आवदेक का पूरा पता

5. मोबाइल नंबर

6. पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी अधिकारिक वेबसाइट maandhan.in/shramyogi पर जाएं. यहां होम पेज पर आपको 'click here to apply now' के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद Self Enrollment पर क्लिक करें. यहां आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा. अब Proceed पर क्लिक कर दें. अब एप्लीकेंट का नाम ईमेल आइडी, कैप्चा कोड भरें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP को भर दें. इसके साथ ही मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सब्मिट कर दें.

