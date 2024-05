Patiala Boys Missing Ayodhya: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਹੋਏ ਲਾਪਤਾ; ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ

Patiala Boys Missing Ayodhya: 17 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤੇਜ ਬਾਗ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਿਕ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮਕ 2 ਬੱਚੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

I pray for well being of Patiala's young boys Kartik Bansal & Prince from Tej Bagh Colony who have been missing since 18th May. They had gone to pay their obeisance at Sri Ram Mandir in Ayodhya & haven't come back yet.

I hope and pray to welcome you back soon! pic.twitter.com/RyNBeY2U5y

— Preneet Kaur (@preneet_kaur) May 21, 2024