Viral Video: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ

Tripura BJP MLA Jadab Lal Nath caught watching adult video: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Tripura Assembly session 2023) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧੜ ਉਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਗਬਾਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਦਬ ਲਾਲ ਨਾਥ ਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ (Tripura Assembly session 2023) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਦਬ ਲਾਲ ਨਾਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਾਦਬ ਲਾਲ ਨਾਥ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਦਬ ਲਾਲ ਨਾਥ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਾਵਦੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

