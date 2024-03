UGC-NET पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी; Ph.D में एडमिशन के लिए UGC ने बदला नियम

UGC Allow NET score for PhD admission: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने PhD में दाखिला लेने के लिए UGC NET Score को मान्यता देने का फैसला किया है. UGC ने बुधवार को जारी एक नोटिफिकेशन में बताया कि अब अलग-अलग यूनिवर्सिटीज/HEIs द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम के बजाय नेट स्कोर के जरिए स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

दरअसल, NET साल में दो बार जून और दिसंबर में आयोजित किया जाता है. अभी तक UGC NET अंकों का इस्तेमाल जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और मास्टर डिग्री वाले लोगों के अलावा सहायक प्रोफेसर की भर्ती में किया जाता है. वहीं, यूनिवर्सिटी में PhD कोर्स में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं. लेकिन अब National Education Policy 2020 के तहत पीएचडी एडमिशन के लिए वन एंट्रेंस एग्जाम (नेट स्कोर) फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया है.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) के अफसरों के मुताबिक, आयोग ने परीक्षा के प्रावधानों की रिव्यू के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था और पैनल की सिफारिशों के बुनियाद पर यह फैसला लिया है कि एकेडमिक सेशन 2024-25 से PhD में दाखिला के लिए नेट स्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

UGC Letter regarding the National Eligibility Test (NET) as an entrance test for admission to Ph.D.

The UGC has decided that from the academic session 2024-25, the NET score can be used for admission to Ph.D. programmes in place of entrance tests conducted by the different… pic.twitter.com/TQHm3Mok3b

