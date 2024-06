Harpal Singh Bedi: 4 दशक लंबा करियर, 8 ओलंपिक खेलों की ऑन-ग्राउंड कवरेज, मशहूर खेल पत्रकारों में शुमार हरपाल सिंह बेदी का निधन

Harpal Singh Bedi Death: खेल जगत और भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए बुरी खबर है. मशहूर खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का इंतकाल हो गया. भारतीय खेल जगत के उतार-चढ़ाव को करीब से तकरीबन चार दशक तक कवर करने वाले हरपाल सिंह बेदी ने लंबी बीमारी के बाद शनिवार को आखिरी सांस ली. बेदी के निधन से पूरा खेल जगत सदमे में है. वह भारत के गिने चुने खेल पत्रकारों में से एक थे.

अनुभवी खेल पत्रकार बेदी ने 2012 में राष्ट्रीय ओलंपिक दल के प्रेस दल के रूप में काम किया. अपनी यूनिक स्किल और गर्मजोशी से मीडिया बॉक्स को सम्मोहित करने वाले बेदी ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. उनके परिवार में उनकी पत्नी रेवती और बेटी पल्लवी हैं. बेदी ने कई अखबार के लिए काम किया है. उन्होंने यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (United Nation Of India ) के लिए खेल संपादक के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई है. फिलहाल वह पिछले कुछ सालों से स्टेट्समैन अखबार के सलाहकार संपादक ( Consulting Editor ) के रूप में काम कर रहे थे.

आठ ओलंपिक खेलों की ऑन-ग्राउंड कवरेज का रिकॉर्ड

हरपाल सिंह बेदी ने अपने 4 दशक के अनुभव में आठ ओलंपिक खेलों की ऑन-ग्राउंड कवरेज किया. उन्होंने एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, क्रिकेट और हॉकी के विश्व कप और एथलेटिक्स समेत अन्य प्रमुख ओलंपिक खेलों की विश्व और राष्ट्रीय चैंपियनशिप टूर्नामेंट में का किया.

प्रेस बॉक्स में नौजवान पत्रकारों के लिए मार्गदर्शक बनने की उनकी क्षमता को भुलाया नहीं जा सकता. कई पत्रकारों को सहज बनाने के लिए उनका योदगान हमेशा याद रखा जाएगा. बहरहाल, उनके निधान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, हॉकी इंडिया समेत कई खिल हस्तियों ने दिवंगत हरपाल सिंह बेदी को याद किया.

विदेश मंत्री ने जताया दुख

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिवंगत पत्रकार को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट में लिखा, "पहली पीढ़ी के जेएनयूवासियों के लिए विशेष रूप से दुखद दिन. हमारे समय के दिग्गज हरपाल सिंह बेदी का आज सुबह निधन हो गया. उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. शांति."

वहीं, हॉकी इंडिया ने एक पोस्ट मे लिखा, "अनुभवी खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी के निधन पर हॉकी जगत शोक में है. हॉकी इंडिया में हम इस खबर से बहुत दुखी हैं. खेल के प्रति उनका जुनून और व्यावहारिक रिपोर्टिंग एक अपूरणीय शून्य छोड़ जाएगी. उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना."

The hockey world mourns the passing of veteran sports journalist Harpal Singh Bedi. We at Hockey India are deeply saddened by this news. His passion for the game and insightful reporting will leave an irreplaceable void. Our heartfelt condolences to his family.#HockeyIndia… pic.twitter.com/Wnl4OBw5LF

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 15, 2024