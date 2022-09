इंडिया के खराब प्रदर्शन के चलते भारतीय फैंस को दुबई स्टेडियम से धक्के मारकर निकाला बाहर देखें Video

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ज़ोरदार भिड़ंत हुई. फाइनल मुकाबले में दासुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान (Pakistan) को 23 रन से हराया. इस तरह श्रीलंका ने छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इसी मैच के दौरान भारतीय फैंस के साथ बदसुलूकी का मामला सामने आया. फैंस का आरोप है कि इंडिया के सुपर-4 स्टेज सा बाहर होने के कारण उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, इंडियन किक्रेटर फैंस दुबई स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे. जहां उन्हें इंडियन कहकर अंदर एंट्री नहीं दी गई. जब उन्होंने सिक्योरिटी से आगे बात करनी चाही तो उन्हें इंडिया आउट कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

यह भी पढ़ें: चैंपियन श्रीलंका की हुई चांदी, जानिए किस पर कितनी हुई पैसों की बारिश

देखें वीडियो

SHOCKING TREATMENT as The Bharat Army and other Indian Cricket Fans told they can not enter the stadium wearing ‘India jerseys’! #BharatArmy #PAKvSL pic.twitter.com/5zORYZBcOy

— The Bharat Army (@thebharatarmy) September 11, 2022