Ind vs Pak Match Asia Cup 2022: इस दिग्गज ने बताया राहुल की जगह कौन करेगा पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग

Ind vs Pak Match Asia Cup 2022: एशिया कप की शुरूआत होने में सिर्फ एक दिन रह गया है. 27 अगस्त को पहला श्रीलंका और अफगानिस्तान मैच होगा. हालांकि भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ 28 अगस्त को खेलेगा. भारत-पाकिस्तान (Ind vs Pak Prediction) के इस मैच को लेकर लोग अलग-अलग प्रिडिक्शन कर रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस मैच में केएल राहुल और रोहित शर्मा (KL Rahul and Rohit Sharma) ओपनिंग कर सकते हैं. लेकिन भारत के एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का मानना है कि इस मैच में केएल राहुल की जगह कोई और खिलाड़ी ओपनिंग कर सकता है.

Asia Cup 2022 में यह खिलाड़ी होगा ओपनर

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के मैच को लेकर पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर बयान दिया है. सबा का मानना है कि एशिया कप में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग करते नजर नहीं आएंगे. बल्कि विराट और रोहित की जोड़ी देखने को मिल सकती है. अगर विराट और रोहित ओपनिंग करते हैं तो दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल करने की कोशिश हो सकती है. आपको बता दें केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज में वह फॉर्म हासिल नहीं कर पाए थे. इसलिए उन्हें फॉर्म में आने में वक्त लगेगा.

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टीम पर उठाए सवाल (Danish Kaneria on KL Rahul)

आपको बता दें हाल ही में पाकिस्तान के पू्र्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kineria) ने केएल राहुल (KL Rahul) को टीम में शामिल करने पर सवाल उठाए थे. दानिश का कहना था कि केएल राहुल की जगह संजू सैमसन को टीम में शामिल करना चाहिए था. क्रिकेटनेक्स्ट डॉट कॉम से बातचीत के दौरान कनेरिया ने कहा था कि संजू सैमसन को एशिया कप (Asia Cup 2022) में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए था. वहीं केएल राहुल को थोड़ा रेस्ट देना था ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर ध्यान दे सकें.

आपको बता दें केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैचों में कुछ खास परफोर्म नहीं कर पाए हैं. केएल राहुल को पहले मैच में तो खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन उन्हें अगले दो मैचों में खेला था. जिसमें वह एक में 1 रन और दूसरे में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे. कई लोगों का मानना है कि केएल राहुल और विराट कोहली की खराब फॉर्म टीम इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती है.