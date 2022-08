भारत को हराने के लिए 'कुरान का सहारा' ले रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी! वीडियो हुआ वायरल

Pakistani Cricketer Mohammad Rizwan: एशिया कप 2022 के लिए टीमों का UAE पहुंचना शुरू हो चुका है. भारत और पाकिस्तान की टीमें भी दुबई पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते दिखाई दे रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें पाक टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद खिलाड़ी बस में जाते हैं और फिर होटल में पहुंच रहे हैं.

इस सब के दौरान लोगों की नजर उस वक्त रुक जब सलामी पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान बस में बैठे हुए थे और उनके हाथों में एक किताब थी. जिसे बहुत ही सलीके से पढ़ते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद रिजवान के हाथों में जो किताब वो 'कुरान' है और वो बस में बैठे हुए कुरान पाक पढ़ रहे हैं. हमने यह जानने के बाद पीसीबी के ट्विटर हेंडल पर यह वीडियो देखा. तो इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रिजवान के हाथों में एक किताब है लेकिन क्या सच में ये कुरान है? इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता.

हालांकि मोहम्मद रिजवान को लेकर कहा जाता है कि वो बहुत धार्मिक हैं, नमाज के साथ-साथ कुरान पाक भी पढ़ते हैं. साथ ही पीसीबी के वीडियो में जिस अंदाज़ से वो पढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो किताब कुरान ही है. ऐसे में पाकिस्तानी टीम के फैंस ने जैसे ही रिजवान का यह वीडियो देखा वो उनकी तारीफ कर रहे हैं. साथ ही कह रहे हैं कि वो एक बड़े मुकाबले से अल्लाह को याद कर रहे हैं.

