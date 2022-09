Video: इस हसीना की वजह से कई लोगों ने देखा पाकिस्तान-श्रीलंका का मैच, वायरल हो रहा वीडियो

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 का फाइनल मैच बीते कल खेला गया. दिलचस्प मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया. एशिया कप कई मायनों में बेहद खास रहा. मैच के दरमियान कई दिलचस्प वाकिए हुए. जिन टीमों ने अच्छा खेला उन टीमों की काफी तारीफ हुई. इसके बरक्स जिन टीमों ने मैच में खराब प्रदर्शन किया उनका मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनाए गए. इसी दरमियान सोशल मीडिया एक बेहद खूबसूरत महिला का वीडियो वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि एक खूबसूरत महिला अपने हुस्न के जलवे दिखा रही है. वीडियो में महिला मुस्करा रही है. वीडियो में देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला पाकिस्तानी फैन है और वह श्रीलंका-पाकिस्तान का मैच देख रही है. इश्तियाक अहमद नाम के यूजर ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. जिस शख्स ने शोसल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है उनसे कैप्शन में लिखा है कि "मेरे मैच देखने का सिर्फ यही कारण है."

