AUS W vs SA W Dream 11 prediction: यहां देखिए महिला टी-20 वर्ल्डकप की पूरी डिटेल, किसने कब किसको हराया

AUS W vs SA W Dream 11 prediction: ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आईसीसी टी-20 महिला विश्वकप के फाइनल में आमने सामने होंगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए यह कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले 5 बार यह खिताब अपने नाम कर चुकी है. वहीं छठी बार यह ट्रॉफी अपने घर ले जाने की मजबूत दावेदार है, लेकिन अफ्रीका के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनकी टीम के पास यह मौका पहली बार आया है.

AUS W vs SA W Live Streaming: कब और कहां देखें महिला टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल, जानिए किसका पलड़ा है भारी

बता दें कि आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप का आगाज साल 2009 में हुआ था. अब तक यह 7 बार खेला जा चुका है. 7 में से 5 बार यह खिताब ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के नाम रहा है. इसके अलावा एक बार इंग्लैंड और एक बार वेस्ट इंडीज ने फाइनल जीता है. नीचे देखिए पूरी लिस्ट:

साल जीतने वाली टीम हारने वाली टीम 2009 England Women New Zealand Women 2010 Australia Women New Zealand Women 2012 Australia Women England Women 2014 Australia Women England Women 2016 West Indies Women Australia Women 2018 Australia Women England Women 2020 Australia Women India Women 2023

AUS-W vs SA-W Dream 11 Top Fantasy Picks:

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के लिए अगर आप Dream 11 या फिर इसी तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी टीम बनाना चाहते हैं तो इस मैच के लिए एक्सपर्ट्स ने नीचे दिए गए खिलाड़ियों को बेहतर विकल्प माना है.

कप्तान– Meg Lanning

उपकप्तान – Kapp

विकेट कीपर – Alyssa Healy

बल्लेबाज – Mooney, Brits, Wolvaardt

ऑलराउंडर्स– McGrath, Perry, Klerk

गेंदबाज – Ismail, Wareham, Schutt

AUS-W vs SA-W Final's all detail:

Match Time and Date: February 26, 6:30 PM (IST)

Match Vanue: Newlands Cape Town

Live Streaming: Disney+Hotstar, Star Sports

नोट: यह टीम मैच से काफी वक्त पहले बनाई गई है, ऐसे में कुछ खिलाड़ियों में बदलाव हो सकता है.

