ना कोई रन बनाया, ना ही विकेट और कैच लिया, फिर भी दिया गया Man of the match, जानिए कैसे

Cricket History News: हिंदुस्तान में क्रिकेट के चाहने वाले बहुत हैं. इसके अलावा वो लोग क्रिकेट को पंसद नहीं करते, वो भी इस नियमों से वाकिफ जरूर होंगे. इस खबर में आज हम आपको क्रिकेट के हैरान कर देने मैन ऑफ दि मैच (Man of the match) के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस खेल में मैच के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ दि मैच (Player Of the match) चुना जाता है और फिर उसे ईनाम दिया जाता है.

अक्सर यह अवॉर्ड ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है. जिसने मैच के दौरान ज्यादा रन, ज्यादा विकेट्स हासिल किए हुए हों या फिर हैरत अंगेज़ फील्डिंग से अपनी टीम को मैच जिताने में मदद की हो. लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसे खिलाड़ी को मैन ऑफ दि मैच या प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड मिला है जिसने ना तो एक भी रन बनाया और ना ही कोई विकेट लिया, ना ही कोई कैच लिया? तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है. चलिए बताते हैं आखिर कब, कैसे और ऐसा क्यों हुआ.

बात साल 2001 की है. जब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे और भारत के बीच कोका कोला वनडे सीरीज खीला जा रही थी. 23 जून 2001 के हरारे स्टेडियम में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का पहला मुकाबला हुआ था. वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर्स में 166 रन बनाए थे. इसमें सलामी बल्लेबाज डेरेन गंगा ने 66 और क्रिस गेल ने 53 रनों की बेहतरीन पारियां खेली थीं. इसके अलावा शिवनरेन चंद्रपाल ने 51 रन बनाए थे.

जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 9 विकेट गंवाकर 50 ओवर्स में 239 रन बनाए थे. जिम्बाब्वे की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज अलिस्टेर कैंपबेल ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. क्योंकि वेस्ट इंडीज के गेंदबाज मर्विन डिल्लों और मार्लन सैमुअल ने 3-3 विकेट हासिल कर जिम्बाब्वे की नाक में दम किया हुआ था. लेकिन जब मैच खत्म होने के बाद मैन ऑफ दि मैच का फैसला हुआ था तो विंडीज के गेंदबाज कैमरोन कफ्फी को यह ईनाम से नवाज़ा गया.

अब आप हैरान होंगे कि आखिर कैमरोन कफ्पी ने तो एक भी विकेट नहीं लिया और ना ही कोई रन बनाया तो उन्हें मैन ऑफ दि मैच कैसे दे दिया गया? तो इसका जवाब है कि कैमरोन कफ्फी ने भले ही रन नहीं बनाए, विकेट भी नहीं लेकिन गेंदबाजी बहुत जबरदस्त की थी. उन्होंने अपने 10 ओवर्स में महज़ 20 रन दिए थे. इस दौरान उन्होंने 2 ओवर्स मेडन भी किए थे. इसके अलावा एक रन आउट भी किया था. जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच चुना गया था.