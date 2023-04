GT vs CSK Dream11 Prediction: ये प्लेयर्स मचाएंगे धमाल! जानें फैंटसी टीम और पिच रिपोर्ट

GT vs CSK Dream11 Prediction: आज यानी 31 मार्च को गुजरात टाइटन्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला होने वाला है. ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है. इस मैच को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है. जानकारी के लिए बता दें चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स (CSK vs GT) के बीच ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. उससे पहले कई सेलेब्रिटी परफॉर्म करते नजर आएंगे. आईपीएल 2023 के पहले मैच के आगाज से पहले हम आपको गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स ड्रीम11 टीम (GT vs CSK Dream11 Team) और पिच रिपोर्ट की जानकारी देने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं.

गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (GT vs CSK Dream11 Prediction)

विकेट कीपर- डिनोन कोनवे (Devon Conway)

बैटर- रुतुरात गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad), शिवम दुबे (Shivam Dube), शुभमन गिल (Shubhman Gill), केन विलियमसन (Kane Williomson).

ऑलराउंडर- बेन स्टोक्स (Ben Stokes), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)

बॉलर- डीएल चाहर (DL Chahar), राशिद खान (Rashid Khan), अलजारी जोसेफ (Alzarri Joseph)

उप कप्तान- बेन स्टोक्स (Ben Stokes)

कप्तान- शुभमन गिल्ल

गुजरात टाइटन्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स पिच रिपोर्ट (GT vs CSK Pitch Report)

आपको जानकारी के लिए बता दें ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है. पिछले माचों की बात करें को इंडिया और न्यूजीलैंज के बीच यहां मैच खेले गए हैं. शुभमन गिल ने इस पिच पर मेडेन सेंचुरी जड़ी थी. ये पिच बैटर्स को काफी सपोर्ट करती है. पिछले पांच मैचों का एवरेज स्कोर 173 रन रहा है. जो टीम टॉस जीतेगी वह पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है.

सीएसके बनाम गुजरात टाइटन्स हेड टू हेड (CSK vs GT Head to Head)

चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच पहले दो मैच हो चुके हैं और दोनों ही गुजरात ने जीते थे. इस बार धोनी हर हालत में ये मैच जीतना चाहेंगे. वहीं हार्दिक पंड्या भी किसी भी हाल में पहले मैच गवाना नहीं चाहेंगे.

गुजरात टाइटन्स संभावित प्लेइंग 11 (Gujarat Titans Playing11)

ए मनोहर, शुभमन गिल, केन विलियमसन, एचएच पांड्या (सी), आर तेवतिया, एमएस वेड, राशिद खान, शिवम मावी, अल्जारी जोसेफ, एम शमी, यश दयाल

चेन्नई सुपर किंग्स संभावित प्लेइंग11 (Chennai Super Kings Playing11)

डेवन कॉनवे, एटी रायडू, आरडी गायकवाड़, एमएम अली, बेन स्टोक्स, एस दुबे, आरए जडेजा, ड्वेन प्रीटोरियस, एमएस धोनी (सी), डीएल चाहर, सिमरजीत सिंह