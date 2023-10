IND vs PAK World CUP: शर्मनाक हरकत? रिजवान को देख लोगों ने लगाए धार्मिक नारे, क्रिकेट फैंस ने लगाई लताड़; Video

World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 में भारत पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर खेला गया था. इस मैच में पाकिस्तानी विकेटकीपर और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 69 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए. जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड आउट कर दिया. इसके बाद जब मोहम्मद रिजवान पवेलियन लौट रहे थे, तो अलग नाजारा देखने को मिला था.

दरअसल, पवेलियन लौट रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को देख भारतीय फैंस ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. यह वीडियों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिजवान ने 49 रनों की पारी खेली थी. जिसकी मदद से पाकिस्तान ने भारत के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा. इस लक्ष्य को भारत ने आसानी से हासिल कर लिया और यह टीम की पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड में लगातार आठवीं जीत थी. मुल्क के नेताओं समेत लोगों इस घटना की निंदा की है.

It’s cricket for God sake!

Few chants Jai Shri Ram when Rizwan is coming back after he got out, this is neither Bhakthi nor Sanskar!

It’s just bigotry and it brings us international shame! #IndiavsPak pic.twitter.com/SvbRf6RL2Y

